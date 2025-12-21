Πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα: Νοκ-άουτ για έξι εβδομάδες ο Κλάιμπερν

Η Μπαρτσελόνα με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ουίλ Κλάιμπερν. Πιο συγκεκριμένα, ο 35χρονος τραυματίστηκε στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού και έτσι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.
Την ίδια ώρα, ο Γιάν Βέσελι πήρε το «ΟΚ» από το ιατρικό τιμ και θα μπορέσει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση με την Μπανταλόνα.
[COMUNICAT MÈDIC]— Barça Basket (@FCBbasket) December 21, 2025
Les proves mèdiques realitzades han determinat que el jugador Will Clyburn pateix una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. El temps aproximat de recuperació serà d’unes sis setmanes.
D’altra banda, Jan Vesely rep l’alta mèdica i sí podrà disputar el… pic.twitter.com/pkN3xkoMgg