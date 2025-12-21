Πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα: Νοκ-άουτ για έξι εβδομάδες ο Κλάιμπερν

Σημαντικό πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ουίλ Κλάιμπερν θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.

Η Μπαρτσελόνα με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ουίλ Κλάιμπερν. Πιο συγκεκριμένα, ο 35χρονος τραυματίστηκε στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού και έτσι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, ο Γιάν Βέσελι πήρε το «ΟΚ» από το ιατρικό τιμ και θα μπορέσει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση με την Μπανταλόνα.