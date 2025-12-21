Elite League: Στα Ιωάννινα το Αιγάλεω - Υποδέχεται τους Μαχητές Πειραματικό ο Πρωτέας

Με τέσσερις αναμετρήσεις θα ολοκληρωθεί η 14η αγωνιστική της Elite League.
Ο Πρωτέας Βούλας (9-3) θα υποδεχθεί τους Μαχητές Πειραματικό (5-7), ενώ ο Βίκος Ιωαννίνων (11-1) θα αναμετρηθεί με το Αιγάλεω (1-11).
Ακόμη, οι Σοφάδες (1-11) θα φιλοξενήσουν τον Πανερυθραϊκό (6-6) και τέλος η Μεγαρίδας (7-5) θα αντιμετωπίσει τη Νίκη Βόλου (3-9).
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
17:00 Πρωτέας Βούλας - ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό
17:00 ΑΣ Βίκος Ιωαννίνων - Αιγάλεω
17:00 ΓΣ Σοφάδων - Πανερυθραϊκός
17:00 ΝΕ Μεγαρίδος - Νίκη Βόλου