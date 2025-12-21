Elite League: Στα Ιωάννινα το Αιγάλεω - Υποδέχεται τους Μαχητές Πειραματικό ο Πρωτέας

Η 14η αγωνιστική της Elite League θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (21/12).

Με τέσσερις αναμετρήσεις θα ολοκληρωθεί η 14η αγωνιστική της Elite League.

Ο Πρωτέας Βούλας (9-3) θα υποδεχθεί τους Μαχητές Πειραματικό (5-7), ενώ ο Βίκος Ιωαννίνων (11-1) θα αναμετρηθεί με το Αιγάλεω (1-11).

Ακόμη, οι Σοφάδες (1-11) θα φιλοξενήσουν τον Πανερυθραϊκό (6-6) και τέλος η Μεγαρίδας (7-5) θα αντιμετωπίσει τη Νίκη Βόλου (3-9).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

17:00 Πρωτέας Βούλας - ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό

17:00 ΑΣ Βίκος Ιωαννίνων - Αιγάλεω

17:00 ΓΣ Σοφάδων - Πανερυθραϊκός

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος - Νίκη Βόλου