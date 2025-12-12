Απίστευτο: Ο Βεζένκοφ υπέπεσε σε αντιαθλητικό φάουλ πάνω στο τζάμπολ! (pic+vid)

Απίστευτο, αλλά έγινε και αυτό! Ο Βεζένκοφ υπέπεσε σε αντιαθλητικό φάουλ την στιγμή που ο ίδιος πήδηξε σε τζάμπολ!

Στο 33' της αναμέτρησης και με το σκορ στο 77-64 ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Ζοέλ Πάρα ενεπλάκησαν σε κατοχή της μπάλας και δόθηκε τζάμπολ με τους δύο παίκτες. Την ώρα του τζάμπολ όμως ο Βεζένκοφ έβαλε αντικανονικά τα χέρια του πάνω στον ψηλό της Μπαρτσελόνα και με τον αγκώνα του τον βρήκε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να τον ματώσει.

Οι διαιτητές είδαν σε βίντεο τη φάση και αποφάσισαν να δώσουν αντιαθλητικό φάουλ, με τον Βεζένκοφ πάντως να μην παραπονιέται. Στη συνέχεια ο Πάρα πήγε στα αποδυτήρια για τις πρώτες βοήθειες, λίγο μετά γύρισε στον πάγκο και ο Βεζένκοφ πήγε και τον αγκάλιασε πριν από ένα τάιμ άουτ.