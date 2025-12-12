Επιβράβευση για Μαγκλογιάννη: Νέος ορισμός μετά το… απειλητικό μήνυμα και τις 6 τεχνικές ποινές

Οι 6 τεχνικές ποινές στο Μαρούσι που αποτελεί… κακό σπυρί για την ΕΟΚ, η αποβολή του κορυφαίου του παίκτη, Τζόρνταν Κινγκ με δύο… flopping και η καταγγελία για… δήθεν απειλητικό μήνυμα προέδρου οδήγησε την ΚΕΔ στην αναμενόμενη επιβράβευση του Στέφανου Μαγκλογιάννη με ορισμό στη Μύκονο.

Τα νέα ήθη κι έθιμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας περιέχουν και... μπόνους ταξίδια στους διαιτητές που φέρνουν εις πέρας την αποστολή τους, με τη Μύκονο παρότι δεν είναι κι Αύγουστος να είναι πάντα... must!

Έτσι η ΕΟΚ μετά την... 50αρίσια διαιτησία του Μαγκλογιάννη στο παιχνίδι του Περιστερίου κόντρα στο Μαρούσι και την -όπως φαίνεται- υψηλή βαθμολογία που πήρε από τον παρατηρητή, θα έχει Σαββατοκύριακο στη Μύκονο.

Μετά τα κατορθώματά του και τη δύσκολη αποστολή που έφερε εις πέρας το πρωτοπαλίκαρο της ΕΟΚ, θα απολαύσει τον φρέσκο αέρα του νησιού, αφού ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει το παιχνίδι της Μυκόνου κόντρα στην Καρδίτσα (13/12, 16:00).

Ο Δημήτρης Μπήτης, παρατηρητής διαιτησίας στο Περιστέρι-Μαρούσι, έβγαλε λάδι τον Μαγκλογιάννη στην αποστολή στα δυτικά προάστια και του έδωσε το εισιτήριο για την κοσμοπολίτικη Μύκονο.

Εκεί που δεν θα έχει απειλητικά μηνύματα του τύπου: «Όλα θα βγουν στην επιφάνεια»...