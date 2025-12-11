Εφές: Ελπίδες για επιστροφή του Πουαριέ στο ματς με την Βαλένθια

Ο Βενσά Πουαριέ ενδέχεται να κάνει το ντεμπούτο του στην φετινή σεζόν στο παιχνίδι με την Βαλένθια για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Mια σημαντική επιστροφή αναμένεται να έχει προσεχώς η Αναντόλου Εφές, καθώς ο Βενσάν Πουαριέ είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο 31χρονος ψηλός ενδέχεται να κάνει το ντεμπούτο του στην φετινή σεζόν στο παιχνίδι με την Βαλένθια για την 15η αγωνιστική της Euroleague και να αποτελέσει μια έξτρα λύση στην frontline της τουρκικής ομάδας.

Ο Πουαριέ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο τον Αύγουστο, η οποία τον ανάγκασε να χάσει το Ευρωμπάσκετ 2025 και την έναρξη της σεζόν της EuroLeague.

Την περασμένη σεζόν, είχε μέσο όρο 9,5 πόντους, 4,9 ριμπάουντ σε 39 συμμετοχές με την φανέλα της ομάδας της Πόλης στην Euroleague.