Χαμός στο Βελιγράδι με άσεμνη χειρονομία του Πάντερ στους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μπαρτσελόνα στο φινάλε της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα στην Beogradska Arena αντέδρασε στα συνθήματα των Σέρβων οπαδών.

Ο Κέβιν Πάντερ που έχει παρελθόν στην αιώνια αντίπαλο του Ερυθρού Αστέρα, επέστρεψε στο Βελιγράδι ως παίκτης της Μπαρτσελόνα, με την κερκίδα να φωνάζει συνθήματα κατά του Αμερικανού γκαρντ.

Ο Πάντερ, μάλιστα στο φινάλε του αγώνα αντέδρασε στα όσα άκουσε υψώνοντας το μεσαίο του δάχτυλο προς τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα, σε μια κίνηση που προκάλεσε χαμό στην Beogradska Arena.

«Μου έλεγαν διάφορα τρελά πράγματα. Το μόνο που βλέπετε είναι ότι έδειξα το μεσαίο δάχτυλο, αλλά δεν ακούτε τι μου φώναζαν. Ξέρετε τι μου είπαν, όλοι το ξέρουν. Δεν χρειάζεται να το λέω μπροστά στην κάμερα», ανέφερε εμφανώς εκνευρισμένος ο Πάντερ.