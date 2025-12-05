Η Ευρώπη γελάει και έβγαλαν ανακοίνωση κατά του Γιαννακόπουλου χωρίς καμία απάντηση για το ΣΕΦ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επιλέγει για πολλοστή φορά να πάει σε «αιώνια» μάχη, από το να μπει στη διαδικασία να απαντήσει στους Έλληνες πολίτες για την κατάντια του ΣΕΦ, για το ποιος περιμένουν να πληρώσει και γιατί δεν έχουν κάνει το παραμικρό.

Σαν να περίμενε κάπου να κρεμαστεί για να κάνει... τοξική επίθεση η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πέρασαν σχεδόν 24 ώρες χωρίς την παραμικρή τοποθέτηση στα σοβαρά ζητήματα, μετά το φιάσκο της αναβολής του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε. Και πέραν της δικαιολογίας της ασφάλειας, όλοι οι φίλαθλοι είδαν την κατάσταση του κλειστού με τους μουσαμάδες, τα νερά, τις παλέτες στις πλημμυρισμένες εισόδους.

Σε όλα αυτά η «απάντηση» του Ολυμπιακού ήταν να κάνει επίθεση στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Με αναφορές που αφορούν το παρελθόν και ειρωνείες. Η επιλογή αυτή ήρθε για να στρέψει ξανά την προσοχή σε μια κόντρα που «ταϊζουν» για να μην χρειαστεί να ασχοληθούν με την ουσία των πραγμάτων.

Υπήρξε λοιπόν μια ανακοίνωση, στην οποία δεν έχει γίνει καμία αναφορά στα εξής:

Γιατί δεν έχει επιδιορθωθεί η οροφή του ΣΕΦ και παρουσιάζει αυτή την ντροπιαστική εικόνα;

Γιατί οι ίδιοι επικοινώνησαν πρώτοι με το κράτος, σαν να ζητούν να λάβει μέτρα για να μη γίνει το ματς;

Γιατί περιμένουν να πληρώσει η Πολιτεία το ΣΕΦ και εκείνοι δεν καλύπτουν καμία ανάγκη του, ειδικά τώρα που έχει συμφωνηθεί η παραχώρησή του για 49 χρόνια;

Γιατί το καλοκαίρι δεν πίεσαν ή δεν πήραν πρωτοβουλία να λύσουν το πρόβλημα;

Γιατί άφησαν τον κόσμο του Ολυμπιακού να αισθάνεται ντροπιασμένος και να το φανερώνει με τα όσα έγραψε στα social media της ΚΑΕ;

Γιατί ασχολήθηκαν με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αποκλειστικά και όχι με όλους τους υπόλοιπους που πήραν ξεκάθαρα θέση για τον εξευτελισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός και του ελληνικού αθλητισμού;

Γιατί δεν απάντησαν στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός που επισήμως τόνισε πως δεν πήρε ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση από τη στιγμή που συμφωνήθηκε η παραχώρηση του ΟΑΚΑ μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων, δηλαδή αρκετούς μήνες μετά;

Γιατί μετά τη δική τους συμφωνία με το ΣΕΦ, ακόμη και τα πανιά για την προστασία του παρκέ από τα νερά, τα πληρώνει το κράτος;

Σε αυτά τα ερωτήματα δεν δόθηκε καμία απάντηση. Παρά μόνο αναφορές για τον ιδιοκτήτη των αντιπάλων, προκειμένου να δυναμιτιστεί το κλίμα οπαδικής έντασης και έτσι να... βγάλουν την ουρά τους απ’ το πρόβλημα.