Τα τουρκικά Μέσα τονίζουν πως η αναβολή προκλήθηκε από διαρροή στην οροφή!

Τα τουρκικά Μέσα «ακυρώνουν» τη θέση του Ολυμπιακού και τονίζουν πως η αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε ήρθε ύστερα από διαρροή στην οροφή.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός υποστήριξε μέσα από τις δηλώσεις του Χρήστου Μπαφέ πως το παρκέ δεν είχε πρόβλημα και ότι το ματς με τη Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε για λόγους προστασίας του κοινού.

Ωστόσο, τουρκικά Μέσα φαίνεται πως έχουν αντίθεση άποψη. Ενδεικτικό είναι το δημοσίευμα της "Hurriyet" με τίτλο: «Η βροχή αποτρέπει τον αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε για την Euroleague».

Μάλιστα, το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει:

«Ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στη Euroleague δεν θα διεξαχθεί λόγω σταγόνων νερού στο παρκέ, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών.

Στην ανακοίνωση της Euroleague σχετικά με τον αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, αναφέρεται ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στον Πειραιά η αναμέτρηση αναβλήθηκε. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες».