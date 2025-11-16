ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Μοιράσου την δυναμή σου»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με πρωτοβουλία της διοργανώνει πριν το παιχνίδι με τον Άρη τη δράση «Μοιράσου τη Δύναμή σου», με στόχο τη στήριξη του προγράμματος δωρεάς μαλλιών και παροχής περούκας του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής».

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, λίγο πριν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Άρη Betsson, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ιδιαίτερα συγκινητική κοινωνική δράση «Μοιράσου τη Δύναμή σου».

Το Angelopoulos Hair & Beauty Company της Θύρας VIP μεταμορφώθηκε σε έναν χώρο προσφοράς και αλληλεγγύης, όπου φίλαθλοι του Παναθηναϊκού AKTOR πρόσφεραν τα μαλλιά τους στηρίζοντας έμπρακτα το πρόγραμμα δωρεάς μαλλιών του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», για γυναίκες που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Από τις 13:00 έως τις 17:00, δεκάδες συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στη δράση, προσφέροντας όχι μόνο ένα κομμάτι από τα μαλλιά τους, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα δύναμης, συμπαράστασης και ελπίδας.

Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, παρέλαβαν από μία διπλή πρόσκληση έκαστος για την σημερινή αναμέτρηση, ένα αναμνηστικό t-shirt και ένα ροζ βραχιολάκι πρόσβασης στο Globalsat GOLD VIP Lounge.

Η Κυριακή αυτή στο ΟΑΚΑ ήταν πραγματικά διαφορετική: η οικογένεια του Παναθηναϊκού απέδειξε, για ακόμα μια φορά, ότι το μπάσκετ ενώνει, εμπνέει και μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.