Χειρουργείο και τέλος η σεζόν για τον Μπιλ

Άσχημα τα νέα για τους Λος Άντζελες Κλίπερς, αφού ο Μπράντλεϊ Μπιλ θα μείνει εκτός για την υπόλοιπη σεζόν. Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια, ο έμπειρος γκαρντ υπέστη κάταγμα στο ισχίο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα τον κρατήσει στα «πιτς» μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.
Οι άνθρωποι των Κλίπερς μίλησαν με αρκετούς γιατρούς και ειδικούς από όλη την Αμερική και αποφάσισαν πως η καλύτερη λύση είναι να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να πάρει όσο χρόνο χρειάζεται για να αναρρώσει στη συνέχεια.