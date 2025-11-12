Χειρουργείο και τέλος η σεζόν για τον Μπιλ

Ο Μπράντλεϊ Μπιλ υπέστη κάταγμα στο ισχίο, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και έτσι θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Άσχημα τα νέα για τους Λος Άντζελες Κλίπερς, αφού ο Μπράντλεϊ Μπιλ θα μείνει εκτός για την υπόλοιπη σεζόν. Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια, ο έμπειρος γκαρντ υπέστη κάταγμα στο ισχίο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα τον κρατήσει στα «πιτς» μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Οι άνθρωποι των Κλίπερς μίλησαν με αρκετούς γιατρούς και ειδικούς από όλη την Αμερική και αποφάσισαν πως η καλύτερη λύση είναι να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να πάρει όσο χρόνο χρειάζεται για να αναρρώσει στη συνέχεια.