Ανακοίνωσε τον Σάμανιτς η Ζενίτ (pic)

Στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λούκα Σάμανιτς, με την ρωσική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο Λούκα Σάμανιτς θα φοράει τη φανέλα της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Μάλιστα, έτσι θα γίνει και ο πρώτος Κροάτης που θα αγωνιστεί στον σύλλογο.

Πριν από λίγες μέρες ο 25χρονος αποτέλεσε παρελθόν από την Μπασκόνια και δεν άργησε να βρει τη νέα του ομάδα. Θυμίζουμε πως σε 5 ματς στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 7 πόντους και 2,6 ριμπάουντ.