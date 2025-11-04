Ανακοίνωσε τον Σάμανιτς η Ζενίτ (pic)

Ο Λούκα Σάμανιτς θα φοράει τη φανέλα της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Μάλιστα, έτσι θα γίνει και ο πρώτος Κροάτης που θα αγωνιστεί στον σύλλογο.
Πριν από λίγες μέρες ο 25χρονος αποτέλεσε παρελθόν από την Μπασκόνια και δεν άργησε να βρει τη νέα του ομάδα. Θυμίζουμε πως σε 5 ματς στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 7 πόντους και 2,6 ριμπάουντ.
🦁🇭🇷 Luka Samanic joins Zenit! The 25-year-old center has signed a deal through the end of the 2025/26 season — becoming the first Croatian player in the club’s history.— Zenit Basketball Club (@zenitbasket) November 4, 2025
Welcome to St. Petersburg, @LukaSamanic9! Wishing you success with Blue-White-Sky Blues 💙🤍 pic.twitter.com/AmY2DlxV8L