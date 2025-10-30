Περιστέρι: Τα εισιτήρια του αγώνα με την ΑΕΚ

Το Περιστέρι με ανακοίνωση του ενημέρωσε για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ και τα σημεία διάθεσης τους.

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει πως τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την ΑΕΚ (Σάββατο 01/11, 16:00) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL διατίθενται:

Από τα γραφεία της ΚΑΕ Περιστέρι στο Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου» (Τζων Κέννεντυ & Γιαννιτσών 81Α, 121 31 Περιστέρι) την Πέμπτη (30/10) και την Παρασκευή (31/10) από τις 17:00 έως τις 20:00 και το Σάββατο (1/11) στα εκδοτήρια του γηπέδου από τις 13:00 έως την έναρξη του αγώνα.

Υπενθυμίζεται πως δεν επιτρέπεται η μετακίνηση οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας και γι’ αυτό τον λόγο δεν θα επιτραπεί η είσοδος τους στο γήπεδο.