Χρόνος ανάγνωσης 1’

Παπαθεοδώρου: «Η δήλωση Μπαρτζώκα και ο Ντινγουίντι που οδεύει αλλού» (vid)

Μπάσκετ
Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου σχολιάζει την υπόθεση Ντινγουίντι για τον Ολυμπιακό. Το σχόλιο για τις ευρωπαϊκές μάχες ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.

 

