Ζντοβτς: «Σημαντική νίκη ιδιαίτερα με τον τρόπο που ήρθε»

Ο Γιούρι Ζντοβτς, μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Άνβιλ, σημείωσε ότι ήταν μια σημαντική νίκη για τον Δικέφαλο ειδικά με τον τρόπο που ήρθε στο φινάλε της παράτασης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι μία πολύ σημαντική νίκη, ιδιαίτερα με τον τρόπο που ήρθε, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι και απέναντι σε αυτή την ομάδα, με πολύ ταλέντο στην επίθεση. Όταν ένας αγώνας κρίνεται στην παράταση, όλα μπορούν να συμβούν. Είχαμε τη δύναμη, είχαμε όμως και λίγη τύχη για να πάρουμε τη νίκη.

Για να έχει την πραγματική του αξία αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να κερδίσουμε και στην έδρα μας. Μπορούμε να πανηγυρίσουμε απόψε, αλλά από αύριο θα πρέπει να σκεφτούμε το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε ένα ταξίδι μπροστά μας, ουσιαστικά μία μόνο μέρα να κάνουμε προπόνηση την Παρασκευή και το Σάββατο παίζουμε νωρίς, στις 4μ.μ. απέναντι στην πιο καυτή ίσως ομάδα του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή.

Το Περιστέρι παίζει πραγματικά πολύ καλό μπάσκετ. Τους παρακολουθώ και σίγουρα εμείς πρέπει να βρούμε τρόπο να φρεσκάρουμε την ομάδα μας. Και σε αυτή την προσπάθεια θα παίξουν σημαντικό ρόλο οι φίλαθλοί μας. Όλοι μαζί θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για τη νίκη μέσα στο γήπεδό μας».

Για το γεγονός ότι πήρε πολλά από πολλούς παίκτες στη διάρκεια του αγώνα: «Ο καθένας έπαιξε τον ρόλο του. Για να κερδίσεις εκτός έδρας πρέπει να βάλεις μεγάλα σουτ. Ο Τζάκσον είχε την στιγμή του μέσα στο παιχνίδι και χαίρομαι γιατί έδειξε αντίδραση μετά από μερικά παιχνίδια που δεν ήταν καλός, ο Ντίμσα είχε τις στιγμές και ήταν ο καλύτερός μας σκόρερ στο παιχνίδι. Όλοι όμως βοήθησαν για να έρθει αυτή η νίκη και οι παίκτες και οι συνεργάτες μου».