Χωρίς να φανεί ανταγωνιστικός σε κανένα σημείο του αγώνα, ο Πανιώνιος διασύρθηκε από την Μπούντουτσνοστ στο Μαυροβούνιο με 91-63, γνωρίζοντας έτσι την έκτη του διαδοχική ήττα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Πανιώνιος, που παρουσιάστηκε χωρίς τον τραυματία Τζέιλεν Χαντς και με υπηρεσιακό προπονητή τον Κρις Χουγκάζ, βρέθηκε από νωρίς πίσω με διψήφια διαφορά και δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει, πέφτοντας έτσι στο 1-3, ενώ η Μπούντουτσνοστ βελτίωσε το δικό της ρεκόρ σε 2-2 στον Β' όμιλο του Eurocup. Στην επόμενη αγωνιστική (4η) ο Πανιώνιος υποδέχεται την Τρέντο (28/10, 19:30), ενώ μεσολαβεί το σημαντικό εντός έδρας παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα στον Άρη (25/10, 18:15).

Πρώτος σκόρερ του Πανιωνίου ήταν ο Ματ Λιούις με 13 πόντους, από 12 πρόσθεσαν οι Μιχάλης Λούντζης και Ρόκι Κρούζερ, ενώ 11 πόντους έβαλε ο Τζρτζ Πάπας. Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Άξελ Μπουτέιγ με 16 πόντους (5/5διπ., 2/2τρ.).

Ξέφυγε από νωρίς η Μπούντουτσνοστ

Με τα τρίποντα των Πάπας και Κρούζερ ξεκίνησε στο ματς ο Πανιώνιος (9-6), που είδε σταδιακά τους γηπεδούχους να χτίζουν διαφορά. Μπουτέιγ και Σουλεϊμόν έκαναν το 17-8 και ο Μόργκαν με γκολ-φάουλ έφτασε σε νταμπλ-σκορ (24-12). Οι κυανέρυθροι δεν είχαν συνοχή αμυντικά, ούτε ρυθμό επιθετικά και είδαν την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 28-13.

Η διαφορά έφτασε τους 20 πόντους με τρίποντο του Μέις (33-13), ο Πανιώνιος έψαχνε αντίδραση, όμως αντ' αυτής έβλεπε τους αντιπάλους του να συντηρούν αυτή την απόσταση με σχετική ευκολία. Ο Λούντζης έδωσε κάποιες λύσεις (43-22) και μαζί με τον Κρούζερ μείωσαν στο 45-29. Ωστόσο, τα τρίποντα των Σουλεϊμόν και Μπουτέιγ έγραψαν το 53-34 του ημιχρόνου, διάστημα στο οποίου η Μπούντουτσνοστ είχε 7/11 τρίποντα και 14 ασίστ.

Θεατής στο ματς ο Πανιώνιος

Παρά το μικρό σερί του Κρούζερ για το 53-37, η... κατηφόρα για τον Πανιώνιο συνεχίστηκε. Ο Μπουτέιγ με διαδοχικά καλάθια και ο Μαγκί με τρίποντο έκαναν το 68-42, με τον την ελληνική ομάδα να μην μπορεί να ακολουθήσει στο σκορ και έχοντας κακές επιθετικές επιλογές, το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 73-44.

Το παιχνίδι είχε αποκτήσει από νωρίς διαδικαστικό χαρακτήρα, ο Τόμπσον έγραψε και το +30 (79-49) και η διαφορά ανέβηκε έως τους 34 πόντους (85-51). Με πέντε πόντους του Πάπας κι ένα καλάθι του Λούντζη ο Πανιώνιος έκανε το 85-58, όμως δεν μπόρεσε να ρίξει κι άλλο τη διαφορά με το τελικό 91-63 να σημειώνεται στην Ποντγκόριτσα.

Τα δεκάλεπτα: 28-13, 53-34, 73-44, 91-63

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.