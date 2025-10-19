Πέρασε δύσκολα απο την Σάσαρι η Αρμάνι

H Αρμάνι Μιλάνο τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Σάσαρι, ωστόσο με τον Μπούκερ να συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις (19π.) επικράτησε με 76-72 για την 3η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Πέρασε δύσκολα από την Σάσαρι η Αρμάνι. Η ομάδα του Ετόρε Μεσίνα βρέθηκε στο -7 (63-56) στα μέσα του 4ου δεκαλέπτου, ωστόσο κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή επικρατώντας με 76-72.

Η Μιλάνο με τη νίκη αυτή ανέβηκε στο 2-1 μετά από τρεις αγωνιστικές στο ιταλικό πρωτάθλημα, με την Σάσαρι να μένει χωρίς νίκη (0-3).

Για τους νικητές ο Ντέβιν Μπούκερ συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα, με τον Αμερικανό ψηλό να μετρά 19 πόντους. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Μπρουκς με 14 πόντους, διψήφιος και ο Ρίτσι με 12 πόντους με 8 ριμπάουντ.

Από την άλλη ο Μπούι με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ξεχώρισε για την Σάσαρι, με τον Ρασάν Τόμας να προσθέτει 13 πόντους και 6 ριμπάουντ.