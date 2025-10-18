«Ιπποτικές» δηλώσεις του Σάσα Ομπράντοβιτς: «Καλές επιλογές του Σφαιρόπουλου, δεν έχω αλλάξει τίποτα»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μετά τη σπουδαία νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Ρεάλ Μαδρίτης έσπευσε να δώσει τα εύσημα στον προκάτοχό του, Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στους Μαδριλένους:

«Συγχαίρω τους παίκτες μου, πιστεύω ότι αξίζαμε τη νίκη. Το δεύτερο και το τρίτο δεκάλεπτο ήταν καθοριστικά, παίξαμε εξαιρετική άμυνα. Το να κυριαρχείς απέναντι σε μια τέτοια ομάδα είναι απολαυστικό. Όμως, σκεφτόμαστε πλέον την αποκατάσταση των παικτών και την επιστροφή κάποιων στην ομάδα».

Για το «μυστικό» της γρήγορης επιτυχίας του με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου: «Καλές επιλογές από τον Σφαιρόπουλο. Είναι αδύνατο να προβάλω τον εαυτό μου τόσο σύντομα, τίποτα δεν έχει αλλάξει επειδή ήρθα εγώ. Όλα είναι μικρά βήματα, αλλά το μεγαλύτερο μυστικό της προπονητικής είναι το πώς θα ενώσεις τους παίκτες. Όλα τα άλλα μαθαίνονται. Το σύγχρονο μπάσκετ απαιτεί iso. Αυτό το περιμέναμε από τους Κάρτερ και Γκράχαμ, αλλά αυτή τη φορά το πήραμε από τον Νοούρα και τον Μίλερ - ΜακΙντάιρ, που μπήκαν στη ρακέτα και βρήκαν εύκολους πόντους. Η παρουσία του Μοτιεγιούνας είναι πολύ σημαντική επίσης. Μετέφερε τα "θέλω" μου στα αποδυτήρια, όπως και ο Μονέκε. Το πιο σημαντικό τώρα είναι να υπάρχει κατεύθυνση, είτε χάνεις είτε κερδίζεις. Πρέπει να βελτιωθούμε τακτικά, αλλά μέσα από τις νίκες κερδίζουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον».

Για την πιθανή ενίσχυση της ομάδας του: «Πρώτα θέλω να επικεντρωθώ σε αυτούς που έχω και να πάρω το μέγιστο από εκείνους. Ύστερα θα δούμε για τα υπόλοιπα».