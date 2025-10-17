Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Μαγικός Όσμαν, μαέστρος Σλούκας και ασταμάτητα «5άρια»

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Εφές στην Τουρκία με μαγικό Όσμαν, μαέστρο Σλούκα και τρομερούς στο «5» τους Γιούρτσεβεν και Χολμς.

Aναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Ματς με το ματς βρίσκει εντελώς τα πατήματά του και δείχνει ποιος είναι. Τελείωσε το παιχνίδι με 7 πόντους (2/4 διπ., 3/4 βολές) και 3 ασίστ, μετρώντας και 1 ριμπάουντ. Βαθμός: 7

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Πήρε χρόνο συμμετοχής για να βάλει πίεση στην άμυνα και τα κατάφερε και με το παραπάνω. Ήταν εξαιρετικός και είχε και 3 πόντους (1/1 διπ., 0/3 τριπ.,1/1 βολή), μετρώντας 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 ριμπάουντ. Βαθμός: 7

Τζέντι Όσμαν: Μπήκε στο παιχνίδι φουριόζος με 10 πόντους στην πρώτη περίοδο και ήταν από τους πρωταγωνιστές. Έκανε τα πάντα σε άμυνα κι επίθεση πετυχαίνοντας ρεκόρ καριέρας με 29 πόντους (3/4 διπ., 6/10 τριπ.), μαζεύοντας και 5 ριμπάουντ. Βαθμός: 10

Ρίσον Χολμς: Δεύτερο σερί εξαιρετικό παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ. Σημαντικές λύσεις και σε άμυνα (6 ριμπ.) και σε επίθεση (10π.), χωρίς μάλιστα να χάσει σουτ (4/4, 2/2 βολές) και τρομερή εμφάνιση. Βαθμός: 10

Κώστας Σλούκας: Πραγματικός μαέστρος στην επίθεση και πολλή ενέργεια στην άμυνα, σε όποιον κι αν μάρκαρε. Ήταν απολαυστικός με 12 ασίστ και 7 πόντους (1/3 τριπ., 1/3 διπ., 2/3 βολές), μετρώντας και 3 ριμπάουντ, χωρίς να κάνει ούτε ένα λάθος! Βαθμός: 10

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τζέριαν Γκραντ: Δεν του πήγε καθόλου το πρώτο ημίχρονο, αλλά στην επανάληψη ήταν ο κανονικός Γκραντ σε άμυνα κι επίθεση. Έβαζε τα χέρια και το σώμα σε κάθε μπάλα και στην επίθεση μίλησε σε κομβικά σημεία με 11 πόντους (3/4 διπ., 1/3 τριπ., 2/2 βολές), μετρώντας ακόμα 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 9

Κέντρικ Ναν: Ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι με 4 λάθη κι ένα άστοχο σουτ σε 5 λεπτά και στη συνέχεια φορτώθηκε και με 3 φάουλ και κάθισε στον πάγκο στο μεγαλύτερο μέρος των τριών δεκαλέπτων. Μπήκε στο ματς και πάλι στο 34' κι έκανε αυτά που έπρεπε με 4 πόντους (2/5 διπ., 0/1 τριπ.) και 2 ασίστ. Βαθμός: 6

Bασίλης Τολιόπουλος: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός:

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Για ακόμα μία φορά κολόνα στην άμυνα (3 ριμπ., 1 κλέψιμο) και πολύτιμος στην επίθεση παρά το γεγονός πως γενικά ήταν άστοχος (3/5 διπ., 1/6 τριπ.). Μέτρησε και 1 ασίστ. Βαθμός: 8

Ντίνος Μήτογλου: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Όμερ Γιούρτσεβεν: Ξεκίνησε το ματς με 2 φάσεις που έχασε τον Παπαγιάννη, αλλά στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου ήταν μαγικός με 15 πόντους και καλές άμυνες. Τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους (6/7 διπ., 3/3 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 10