Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, έστησε... πάρτι μετά τα μέσα της δεύτερης περιόδου και από το -11 έφτασε ως το +18 και τελικά στην άνετη επικράτηση με 90-75.

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς πέτυχε την τρίτη διαδοχική της νίκη, πιάνοντας τη Ρεάλ στο ρεκόρ του 3-2, με τη «Βασίλισσα» να χάνει στη δεύτερη φετινή της έξοδο από τη Μαδρίτη. Πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος πλησίασε το τριπλ-νταμπλ, έχοντας 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Από κοντά και ο Τζόρνταν Νουόρα με επίσης 18 πόντους και επιπλέον 5 ριμπαόυντ και 3 ασίστ, ο Τσίμα Μονέκε είχε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και ο Σέμι Οτζελέγε 13 πόντους. Πλούσια στατιστικά και για τον Νίκολα Κάλινιτς με 10 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Για τη Ρεάλ, που σούταρε με 18% από το τρίποντο (5/27) και με 61% στις βολές (14/23), ο Τσούμα Οκέκε έβαλε 16 πόντους και Μάριο Χεζόνια 15, αλλά με 1/9 τρίποντα και 4/8 βολές.

Στην επόμενη αγωνιστική (6η) η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει εκτός έδρας με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (22/10, 21:05), ενώ ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται την Μπασκόνια (23/10, 22:00).

Έφυγε στο +11 η Ρεάλ, άμεση αντίδραση και ανατροπή από τους γηπεδούχους

Με ζεστό τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ, που πέτυχε γρήγορα 7 πόντους, ο Ερυθρός Αστέρας προηγήθηκε 9-6, όμως σε εκείνο το σημείο η Ρεάλ απάντησε με σερί 0-10 για το 9-16 με μπροστάρηδες τους Μαλεντόν και Οκέκε. Ο Χεζόνια έγραψε το 13-22 και το δεκάλεπτο έκλεισε στο 20-25 μετά τα εκατέρωθεν τρίποντα των Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Οκέκε.

Η διαφορά έπιασε διψήφιο επίπεδο για πρώτη φορά με το καλάθι του Γκαρούμπα (20-31), αλλά οι γηπεδούχοι επέμεναν με τους ΜακΙντάιρ (15π.) και Μονέκε (8π.), επιστρέφοντας άμεσα στο παιχνίδι, ενώ το τρίποντο του Κάλινιτς έφερε ξανά την απόλυτη ισορροπία (33-33). Το μομέντουμ αυτό διέκοψε ο Αμπάλδε με τρίποντο (33-36), όμως ο Νουόρα έδωσε συνέχεια και με 5 σερί πόντους έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού με 40-37 και ο Οτζελέγε με τρίποντο διαμόρφωσε το 43-39 του ημιχρόνου.

Το... πάρτι των γηπεδούχων συνεχίστηκε ως το τέλος

Η αντεπίθεση του Ερυθρού Αστέρα δεν είχε σταματημό. Οι παίκτες του Σάσα Ομπράντοβιτς, πότε με τον Νουόρα, πότε με τον Μονέκε αύξησε την απόσταση στο 54-45 και ο Νουόρα με διαδοχικές βολές ώθησε τη διαφορά στο +14 (63-49). Η Ρεάλ είχε κολλήσει επιθετικά με 1/7 τρίποντα στο δεκάλεπτο και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 67-53, με το κοινό των γηπεδούχων να έχει στήσει... πάρτι στις κερκίδες της κατάμεστης Belgrade Arena.

Πάρτι όμως είχε στηθεί και εντός παρκέ, καθώς ο Ερυθρός Αστέρας, παρά την προσωρινή αντίδραση των Οκέκε και Λάιλς, ανέβασε τον δείκτη της διαφοράς στο +17 (76-59) με το τρίποντο του Οτζελέγε και το κάρφωμα του Μονέκε στον αιφνιδιασμό. Με κακές επιλογές και χωρίς συγκέντρωση η Ρεάλ προσπαθούσε να συμμαζέψει την κατάσταση, ο Σέρτζιο Σκαριόλο κοιτούσε ανήμπορος στον πάγκο και ο Ερυθρός Αστέρας με τρίποντο του Κάλινιτς ξέφυγε με 83-65 στο 37', τελειώνοντας ουσιαστικά εκεί το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-39, 67-53, 90-75

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.