Χρόνος ανάγνωσης 1' FIBA EUROPE CUP Στο «Παλατάκι» για το ΠΑΟΚ - Τρέπτσα ο Μπάνε Πρέλεβιτς (vid) 15-10-2025 21:25 SDNA Newsroom Μπάσκετ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Μπάνε Πρέλεβιτς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Μπάνε Πρέλεβιτς βρίσκεται στο «Παλατάκι» και παρακολουθεί την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup απέναντι στην Τρέπτσα. Το βίντεο: