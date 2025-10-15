MENU
Στο «Παλατάκι» για το ΠΑΟΚ - Τρέπτσα ο Μπάνε Πρέλεβιτς (vid)

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς βρίσκεται στο «Παλατάκι» και παρακολουθεί την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup απέναντι στην Τρέπτσα.

Το βίντεο:

