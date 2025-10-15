MENU
Tέλος από τη Βαλένθια ο Σεστίνα, ανακοινώνεται από την Αρμάνι Μιλάνο

Προ των πυλών της Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται ο Νέιτ Σεστίνα, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από τη Βαλένθια.

Οι «νυχτερίδες» αποχαιρέτησαν και ευχαρίστησαν τον 28χρονο πάουερ φόργουορντ μετά από έναν χρόνο συνεργασίας. Ο Σεστίνα πρόλαβε να παίξει φέτος σε τρία παιχνίδια της Euroleague, έχοντας 2 πόντους και 2,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ πέρσι με την ομάδα στο ισπανικό πρωτάθλημα είχε 8,4 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και στο Eurocup μέτρησε 6,8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά παιχνίδι.

Ο Σεστίνα έχει συμφωνήσει ήδη με την Αρμάνι Μιλάνο, που αντιμετωπίζει προβλήματα στις θέσεις των ψηλών (Νίμπο, ΛεΝτέι, Τσάντσαρ, Τότε) και προσπαθεί να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί.

