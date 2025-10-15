Tέλος από τη Βαλένθια ο Σεστίνα, ανακοινώνεται από την Αρμάνι Μιλάνο

Οι «νυχτερίδες» αποχαιρέτησαν και ευχαρίστησαν τον 28χρονο πάουερ φόργουορντ μετά από έναν χρόνο συνεργασίας. Ο Σεστίνα πρόλαβε να παίξει φέτος σε τρία παιχνίδια της Euroleague, έχοντας 2 πόντους και 2,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ πέρσι με την ομάδα στο ισπανικό πρωτάθλημα είχε 8,4 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και στο Eurocup μέτρησε 6,8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά παιχνίδι.
Ο Σεστίνα έχει συμφωνήσει ήδη με την Αρμάνι Μιλάνο, που αντιμετωπίζει προβλήματα στις θέσεις των ψηλών (Νίμπο, ΛεΝτέι, Τσάντσαρ, Τότε) και προσπαθεί να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί.
Good luck, @NateSestina23 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) October 15, 2025
Cas 👉 Nate Sestina se desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/bjBgs3TdWo
Val 👉 Nate Sestina es desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/aYkElk9zK9
Eng 👉 Valencia Basket part ways with Nate Sestinahttps://t.co/lg3QDQECyG pic.twitter.com/4PY4wyTa4W