Με Τσαρούχα το ΠΑΟΚ - Ηρακλής

Η ΕΟΚ συνεχίζει τη νέα τακτική και 2 ώρες πριν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή έκανε γνωστούς τους διαιτητές της αναμέτρησης. Ακόμα άγνωστη η τριάδα του ντέρμπι «αιωνίων».

Νέα ήθη και έθιμα φαίνεται πως εφαρμόζει η ΕΟΚ τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η Ελληνική ομοσπονδία ανακοίνωσε τους διαιτητές του πρώτου αγώνα (Άρης Betsson - Κολοσσός Ρόδου)… τρεις ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα (16:00), χωρίς ωστόσο να κάνει γνωστούς τους διαιτητές των υπόλοιπων αγώνων της αγωνιστικής.

Λίγες ώρες μετά και δυο ώρες πριν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ - Ηρακλή και του Προμηθέα - Μαρούσι έγιναν γνωστές οι διαιτητικές τριάδες που θα διευθύνουν τις δυο αναμετρήσεις, ωστόσο ακόμα άγνωστη παραμένει η τριάδα του ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ (12/10, 19:00).

Σάββατο 11/10

Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης Betsson-Κολοσσός H Hotels Collection Πιτσίλκας-Τηγάνης-Χριστινάκης (Παραλυκίδης)

Δ. Τόφαλος 19.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Μαρούσι Παπαπέτρου-Μαρτινάκος-Χατζημπαλίδης (Πίγκας)

PAOK Sports Arena 19.30 ΠΑΟΚ-Ηρακλής Τσαρούχα-Θεονάς-Σκανδαλάκης (Λαζαρίδης)

Κυριακή 12/10

Sunel Arena (κ.θ.) 13.00 ΑΕΚ-Πανιώνιος

Α. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι-Μύκονος Betsson BC

ΣΕΦ 19.00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR