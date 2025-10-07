BCL: Πρεμιέρα εκτός έδρας για ΑΕΚ, στην Πάτρα ο Προμηθέας

Πρεμιέρα στο Basketball Champions League για ΑΕΚ και Προμηθέα, με την Ένωση να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ρίγα και την ομάδα της Πάτρας να φιλοξενεί την Χαϊδελβέργη.

Το Basketball Champions League βρίσκεται προ των πυλών και 32 ομάδες ρίχνονται στην μάχη της διογράνωσης με φόντο το τρόπαιο, με δυο ελληνικές ομάδες να κάνουν πρεμιέρα το βράδυ της Τετάρτης (7/10).

Η ΑΕΚ ξεκινάει το ταξίδι της από την Λετονία, με την Ένωση να αντιμετωπίζει την Ρίγα εκτός έδρας και την ομάδα του Σάκοτα να έχει ψυηλούς στόχους την φετινή σεζόν, μετά την περσινή επιτυχημένη πορεία και την 3η θέση στην διοργάνωση.

Την ίδια μέρα, αλλά λίγο νωρίτερα (7/10, 19:00), ο Προμηθέας φιλοξενεί στο «Δημήτρης Τόφαλος» της Πάτρας, τη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας, για τον Α’ Όμιλο.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Α’ Όμιλος

Προμηθέας Πατρών – Χαϊδελβέργη (7/10, 19:00)

Ρίτας Βίλνιους – Λέγκια Βαρσοβίας (7/10, 20:00)

Β’ Όμιλος

Νίμπουρκ – Σαμπάχ (7/10, 19:30)

Άλμπα Βερολίνου – Σαλόν (8/10, 21:00)

Γ’ Όμιλος

Χοβεντούτ Μπανταλόνα – Σολέ (7/10, 21:30)

Χάποελ Χολόν – Μπούρσασπορ (8/10, 18:00)

Δ’ Όμιλος

Τόφας – Μπνέι Χερζλίγια (8/10, 20:00)

Τράπανι – Τενερίφη (8/10, 21:30)

Ε’ Όμιλος

Βίρτσμπουργκ – Τριέστε (7/10, 19:30)

Γαλατάσαραϊ – Ιγκοκέα (7/10, 20:00)

ΣΤ’ Όμιλος

VEF Ρίγα – ΑΕΚ (7/10, 21:00)

Σζολνόκι – Πατριότι Λέβιτσε (8/10, 19:00)

Ζ’ Όμιλος

Μάλαγα – Μερσίν (8/10, 21:30)

Οστάνδη – Καρδίτσα (8/10, 21:30)

Η’ Όμιλος

Μπενφίκα – Γκραν Κανάρια (7/10, 22:30)

Σπαρτάκ Σουμπότιτσα – Λε Μαν (8/10, 21:00)