Το last dance του Σλούκα (όσο διαρκέσει) θα είναι απολαυστικό

Αντιλαμβάνεται πως κάνει τα τελευταία του βήματα στο άθλημα που λατρεύει και υπηρετεί πιστά επί χρόνια, εκτιμά την αγάπη που έχει λάβει και για αυτό ακόμη και σε έναν γαλαξία αστέρων ο Σλούκας είναι αυτό που λάμπει και στη συννεφιά. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Σε όσες συνεντεύξεις έχει δώσει ως τώρα, ένα πράγμα τονίζει διαρκώς: Το τέλος της μπασκετικής του καριέρας δεν είναι μακριά και θέλει να φύγει από το χώρο που λάτρεψε και υπηρέτησε μαεστρικά, με το κεφάλι ψηλά. Όχι ως αποτυχημένος που άφησε τα χρόνια να «βαρύνουν» στις πλάτες του, ξεθωριάζοντας την εικόνα του.

Ο Κώστας Σλούκας πάντα ήταν ξεχωριστή περίπτωση αθλητή. Γιατί και στα παρκέ και στη ζωή του, ήταν πρώτα μυαλό και μετά τα υπόλοιπα. Ο καλός τρόπος διαχείρισης του κορμιού του ως αθλητής, η καλή ζωή, μακριά από καταχρήσεις και απολαύσεις ανθρώπων της ηλικίας του. Ώριμος πριν την ώρα του. Μπασκετικό IQ και επίπεδο συγκέντρωσης στον στόχο, που δύσκολα συναντάμε στην ιστορία του αθλήματος στην Ευρώπη. Για αυτό και είναι ήδη ένας απ’ τους legends της Euroleague.

Από το τέλος της περασμένης σεζόν, ο Σλούκας έβαλε τον εαυτό του σε mood… last dance. Όχι απαραίτητα τελευταίας σεζόν της καριέρας του, ίσως μια πιο διευρυμένη μορφή. Ο ίδιος θα το αποφασίσει. Είναι όμως συγκεντρωμένος στο να ωθήσει τον εαυτό του με τέτοιο τρόπο, που όλοι θα έχουν να λένε για τις τελευταίες «παραστάσεις» του Σλούκα.

Είχε στόχο να δώσει προσωπικές απαντήσεις την πρώτη του σεζόν κι έκανε ένα από τα μυθικότερα παιχνίδια Έλληνα παίκτη στον τελικό του Final Four. Έβαλε στόχο να είναι στην Εθνική για να διεκδικήσει ένα μετάλλιο που τόσο του έλειπε, με τον τρόπο του έπεισε και τους γύρω του, το πέτυχε κι αυτό.

Το ματς με την Μπαρτσελόνα ήταν κακό για τον Παναθηναϊκό συνολικά. Φανέρωσε τα προβλήματα των «πράσινων» λόγω της εποχής, της ανετοιμότητας, της έλλειψης χημείας. Στοιχεία που θα βρεθούν στην πορεία. Το θετικό σημείο για το «τριφύλλι», ήταν η υπενθύμιση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται πνευματικά ο Σλούκας.

Πάλευε όταν ουσιαστικά είχαν χαθεί όλα. Έβγαζε πάθος, διάθεση, ψυχή, πέρα απ’ την ικανότητα και τα μπασκετικά στοιχεία που δεν χρειάζονται ανάλυση. Σε μια ομάδα γαλαξία αστέρων σε επίπεδο ταλέντου και σπουδαίων αθλητών που έχουν μαζευτεί, στα 35 του χρόνια ο αρχηγός παραμένει ξεχωριστή περίπτωση. Γιατί η δική του λάμψη ξεχωρίζει περισσότερο όταν έχει συννεφιά και κρύβεται η συνολική. Στα δύσκολα.

Το... mode στο οποίο έχει μπει ο Κώστας Σλούκας, είναι δεδομένο πως θα επισπεύσει και το καλύτερο επίπεδο «δεσίματος» της ομάδας, αλλά και το ταχύτερο. Γιατί πέραν όλων των άλλων, είναι παράδειγμα. Η δική του φιλοσοφία θα ακολουθηθεί απ’ όλους.

Η νοοτροπία «last dance» στην οποία βρίσκεται ο Σλούκας, μπορεί να παρασύρει το σύνολο του Παναθηναϊκού για να έρθει γρηγορότερα το επιθυμητό αγωνιστικό αποτέλεσμα. Ο όποιος προβληματισμός μπορεί να υπήρξε λόγω μιας ήττας την 2η αγωνιστική της Euroleague, μετριάζεται σημαντικά από την πνευματική κατάσταση του έμπειρου άσου. Την οποία ακολουθεί πάντα και το σώμα. Με την αξία και το ταλέντο να φέρνουν τα υπόλοιπα…