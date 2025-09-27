Φενέρμπαχτσε: Χειρουργήθηκε ο Ζίλσον Μπανγκό

Ο Ζίλσον Μπανγκό υπέστη ρήξη χιαστού κατά την διάρκεια του AfroBasket, με τον ψηλό της Φενέρμπαχτσε να περνά την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Ζίλσον Μπανγκό είναι ο μεγάλος άτυχος της Φενέρμπαχτσε για τη νέα σεζόν, με τον ψηλό της τουρκικής ομάδας να τραυματίζεται στον χιαστό κατά την διάρκεια του AfroBasket.

Ο 26χρονος σέντερ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι μήνες.

«Ο παίκτης μας Ζίλσον Μπάνγκο υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο γόνατο στο νοσοκομείο Ataşehir.



Εκφράζουμε τις καλύτερες ευχές μας στον Ζίλσον Μπάνγκο για ταχεία ανάρρωση», αναφέρει σε ανάρτησή της η Φενέρμπαχτσε.