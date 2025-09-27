ΣΕΠΚ: «Συγχαρητήρια στους Πιστιόλη, Γαπκιάδη για την κατάκτηση του VTB SuperCup με την ΤΣΣΚΑ»

Ο ΣΕΠΚ έστειλε συγχαρητήρια στους Ανδρέα Πιστιόλη και Γιάννη Γαπκιάδη για την κατάκτηση του Super Cup της VTB με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ανδρέα Πιστιόλη και στον άμεσο συνεργάτη του, Γιάννη Γαπκιάδη, για την κατάκτηση του VTB United League SuperCup με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Οι δύο Έλληνες προπονητές συνεχίζουν με συνέπεια και επιτυχία την πορεία τους στον πάγκο ενός από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρισμένους οργανισμούς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μέσα από την αξιοποίηση της βαθιάς γνώσης τους, της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού τους, έχουν καταφέρει να πανηγυρίσουν σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις στο ενεργητικό τους.

Η πρόσφατη κατάκτηση του VTB United League SuperCup στο Βελιγράδι αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της σταθερής τους συνεισφοράς στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική προπονητική σχολή συνεχίζει να αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.