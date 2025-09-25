Ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Ντουμπάι BC με 82-80 και έτσι τερμάτισε στην τρίτη θέση του Super Cup της VTB League.

Ερυθρός Αστέρας και Ντουμπάι BC αναμετρήθηκαν στον μικρό τελικό του Super Cup της VTB League. Οι δύο ομάδες ήταν μονίμως κοντά στο σκορ και το ματς στα τελευταία λεπτά έγινε... θρίλερ. Τελικά, η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου ήταν αυτή που πήρε τη νίκη (82-80) και την τρίτη θέση.

Για τους νικητές ο Μονέκε τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα και ο Νουόρα προσέθεσε 19 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Κόντιτς με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ και ο Καμένιας με 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-41, 59-61, 82-80

Τα στατιστικά του αγώνα.