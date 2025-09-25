Πρόβλημα στον Ερυθρό: Αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Κάνααν (vid)

Ανησυχία στον Ερυθρό Αστέρα, καθώς ο Αϊζάια Κάνααν αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγώνα με την Ντουμπάι BC για το Super Cup της VTB.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ερυθρού Αστέρα με την Ντουμπάι BC για τον μικρό τελικό του Super Cup της VTB League ο Αϊζάια Κάνααν τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο.

Ο 34χρονος πεσμένος στο παρκέ έδειξε να πονάει πολύ στο αριστερό γόνατο και αποχώρησε υποβασταζόμενος. Βέβαια, σημειώνεται πως λίγο μετά προσπάθησε να πατήσει μόνος του το πόδι του.

Έτσι, όλοι στην ομάδα περιμένουν να μάθουν πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του.

Δείτε το βίντεο: