Η Ζενίτ έκανε την ανατροπή κόντρα στην Ντουμπάι BC (107-103) και έτσι θα αναμετρηθεί στον τελικό του VTB Super Cup με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ζενίτ και Ντουμπάι BC κοντραρίστηκαν στον δεύτερο ημιτελικό του VTB Super Cup. Στον πρώτο η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ήταν ανώτερη από τον Ερυθρό Αστέρα και με το υπέρ της 89-67 «έκλεισε» θέση στον τελικό.

Οι δυο ομάδες μπήκαν καλά στον αγώνα, με την Ντουμπάι να ολοκληρώνει το δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 19-24. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η διαφορά ανέβηκε στους 10 (44-54), με την ΤΣΣΚΑ να μην μπορεί να μειώνει ούτε στην τρίτη περίοδο (72-83). Ωστόσο, στο τελευταίο δεκάλεπτο επέστρεψε, έκανε το ματς... θρίλερ στα τελευταία λεπτά και τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 107-103 και μαζί την πρόκριση στον τελικό.

Για τους νικητές ο Ντιμιτρίεβιτς τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ και με τον Πόιθρες να μετράει 25 πόντους και 6 ριμπάουντ. Διψήφιος ήταν και ο Βοροντσέβιτς με 11 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από την άλλη, ο Μούσα τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ και ο Κόντιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ακόμη, 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ είχε ο Μπέικον.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 44-54, 72-83, 107-103

Τα στατιστικά του αγώνα.