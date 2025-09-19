Ηρακλής: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την Ευρώπη - Το «ευχαριστώ» στον κόσμο

Ξεκίνησε από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Ηρακλή για τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας στην ENBL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει ότι αρχίζει από σήμερα (19/09) η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας στη European North Basketball League (ENBL), τα οποία οι φίλοι της ομάδας μας μπορούν να προμηθευτούν, μέσω της Ticketmaster στο εξής link: https://www.ticketmaster.gr/iraklis-bc-season-tickets-2025-2026_sen_2007323.html

Με αφορμή την έναρξη διάθεσης των “πακέτων” διαρκείας των ευρωπαϊκών αγώνων του Ηρακλή, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους φίλους της ομάδας μας για τη συγκλονιστική τους ανταπόκριση και στήριξη, με την εξάντληση των εισιτηρίων διαρκείας για τη Greek Basketball League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της GBL θα έχουν προτεραιότητα στη διατήρηση της ίδιας θέσης, κατά την αγορά εισιτηρίων διαρκείας για την ENBL.

Οι θέσεις τους θα παραμείνουν δεσμευμένες έως τις 29/09 στις 12 το μεσημέρι, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τις ανανεώσουν, εφόσον το επιθυμούν. Για να κατοχυρώσουν την ίδια θέση, θα πρέπει να επιλέξουν “Ανανέωση Εισιτηρίων Διαρκείας” στην πλατφόρμα της Ticketmaster και να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Στις 29/09 μετά τις 12 το μεσημέρι, οι θέσεις, που δεν θα έχουν ανανεωθεί, θα αποδεσμευτούν και θα διατεθούν ελεύθερα στο κοινό.

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια διαρκείας ισχύουν και στις επόμενες φάσεις του ENBL. Σε περίπτωση πρόκρισης της ομάδας στο Final 4 της διοργάνωσης, προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για τους αγώνες της τελικής φάσης θα έχουν οι κάτοχοι των ευρωπαϊκών εισιτηρίων διαρκείας.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εισιτήρια Διαρκείας (ENBL)

White: 50€

Grey: 90€

Blue: 120€

Gold: 200€

Platinum Courtseats: 600€

Εισιτήρια Αγώνα (GBL / ENBL)

White: 15€

Grey: 25€

Blue: 35€

Gold: 60€

Platinum Courtseats: 150€

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διάθεση εισιτηρίων για τους αγώνες της ENBL πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster.

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν το ηλεκτρονικό εισιτήριό τους, μέσω της ιστοσελίδας της Ticketmaster ή από το εκδοτήριο του Ιβανωφείου (οδός 3ης Σεπτεμβρίου, Δευτέρα – Παρασκευή 10:00–17:00).

Για την είσοδο στο γήπεδο απαιτείται ταυτοποίηση, μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Οι αλλοδαποί επιδεικνύουν στην είσοδο το ηλεκτρονικό αποδεικτικό αγοράς και το διαβατήριό τους.

Οι φίλαθλοι άνω των 67 ετών που δεν διαθέτουν smartphone, μπορούν να εξυπηρετηθούν για την ταυτοποίησή τους στο εκδοτήριο του Ιβανωφείου, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Επικοινωνήστε στο [email protected]

Τηλεφωνήστε στο (+30) 2310 219 222

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ!».