ΠΑΟΚ: Πρώτο εμπόδιο απόψε η Ντέρμπι στον δρόμο για τους ομίλους του BCL

Το πρώτο από τα τρία εμπόδια στο δρόμο για τους ομίλους του Basketball Champions League καλείται να ξεπεράσει απόψε ο ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει την Στουντέντσκι Σένταρ Ντέρμπι στις 21:00 (Cosmote Sport 5 / FIBA Youtube) σε παιχνίδι νοκ άουτ στο πλαίσιο των προκριματικών του BCL. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας και στη Σαμέλιον Αρένα, με τον Γιούρι Ζντοβτς να έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες.

Να σημειωθεί πως εφόσον ο ΠΑΟΚ πάρει την πρόκριση κόντρα στην ομάδα του Μαυροβουνίου, τότε θα βρει μπροστά του την Κυριακή (21/9, 16:30) τον νικητή του Μπούρσασπορ - Μπράουνσβαϊγκ και σε περίπτωση νέας πρόκρισης πάει στον «τελικό» (23/9, 16:30) για τους ομίλους κόντρα σε Οραντέα-Ανβέρπ / Ρέτζιο Εμίλια - Πέλιστερ.

«Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Δουλεύουν σκληρά όπως εμείς, έρχονται για τη νίκη όπως εμείς. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν θα ξεκινήσει το παιχνίδι πρέπει να αποδείξεις ποιος είσαι. Πίστεψέ το, απόδειξέ το και δούλεψε σκληρά για 40 λεπτά. Δώσε κάτι παραπάνω, γιατί αν δεν δώσεις κάτι παραπάνω, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις οποιονδήποτε αντίπαλο» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Γιούρι Ζντοβτς για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν.