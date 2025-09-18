Ζντοβτς: «Εμπιστεύομαι την ομάδα μου» - Πάνοπλος για Ντέρμπι ο ΠΑΟΚ! (pics)

Οι δηλώσεις του Γιούρι Ζντοβτς στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενόψει του αγώνα απέναντι στη Ντέρμπι για τα προκριματικά του BCL.

Αναλυτικά:

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν ξεκίνησε, το βράδυ (21:00) ο ΠΑΟΚ mateco αντιμετωπίζει την SC Derby και θέλει τη νίκη και την πρόκριση στα ημιτελικά της προκριματικής φάσης του ΒCL.

Η ομάδα μας που βρίσκεται από την Πέμπτη στη Βουλγαρία, προπονήθηκε σήμερα στη SamElyon Arena (σε ένα από τα βοηθητικά γήπεδα και όχι στην κεντρική σάλα, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες).

«Θα είμαστε έτοιμοι, ακόμη κι αν είναι νωρίς στη σεζόν. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά ως τώρα και πρέπει να το μεταφέρουμε αυτό στο παρκέ. Εμπιστεύομαι την ομάδα μου. Δουλεύουν σκληρά, προπονούνται εντατικά, με υψηλή ενέργεια σε κάθε προπόνηση και εάν το δείξουν στο παιχνίδι, δεν φοβάμαι κανένα αντίπαλο», δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ mateco Jure Zdovc αναφερόμενος στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν και πρόσθεσε: «Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο.

Δουλεύουν σκληρά όπως εμείς, έρχονται για τη νίκη όπως εμείς. Στο μπάσκετ μία ομάδα κερδίζει και μία χάνει. Σεβόμαστε όλες τις ομάδες που είναι εδώ και ο αντίπαλός μας είναι καλή ομάδα. Ξέρω τις ομάδες, γνωρίζω τους προπονητές κι αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν θα ξεκινήσει το παιχνίδι πρέπει να αποδείξεις ποιος είσαι.

Πίστεψέ το, απόδειξέ το και δούλεψε σκληρά για 40 λεπτά. Δώσε κάτι παραπάνω, γιατί αν δεν δώσεις κάτι παραπάνω, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις οποιονδήποτε αντίπαλο, όχι μόνο τις πολύ δυνατές ομάδες. Αυτό θα είναι το σύνθημά μου για να πείσω τους παίκτες να δίνουν το κάτι παραπάνω σε κάθε παιχνίδι».