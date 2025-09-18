Μπράουν ενόψει Ντέρμπι: «Να μπούμε με τη σωστή νοοτροπία και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι»

Το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν για τον ΠΑΟΚ είναι προ των πυλών, καθώς η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς αντιμετωπίζει αύριο, Παρασκευή (19/9, 21:00) την Στουντέντσκι Σένταρ Ντέρμπι για τα προκριματικά του BCL.

Ο Στίβεν Μπράουν δηλώνει έτοιμος για την πρώτη πρόκληση της σεζόν, ενώ μιλάει και για τη μοναδική εμπειρία που έζησε στο Βελιγράδι.

«Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι. Δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα, οπότε είναι ώρα να δείξουμε στο γήπεδο, αυτά που κάνουμε στην προπόνηση. Αυτό μπορούμε και πρέπει να κάνουμε», σχολίασε αρχικά ο Αμερικανός γκαρντ του Δικεφάλου και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι από πολύ νωρίς η ομάδα μπαίνει σε διαδικασία νοκ-άουτ αγώνων… «Συνήθως αυτά τα παιχνίδια έρχονται στο τέλος της σεζόν. Με το να έρχονται τώρα, φέρνουν ένταση και ενότητα από νωρίς. Είναι κάτι που φέρνει την ομάδα πιο κοντά, γιατί δίνεις τα πάντα σε κάθε παιχνίδι».

Ο Μπράουν δηλώνει ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας και τη δική του προσπάθεια ως τώρα… «Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την προσπάθεια μας μέχρι τώρα. Παίζουμε με ένταση σε κάθε παιχνίδι και ειδικά στον τελευταίο αγώνα με την Παρτιζάν, απέναντι σε μία ομάδα τόσο υψηλού επιπέδου. Ήταν ένα πολύ καλό τεστ για μας, για να δούμε τα λάθη και τις αδυναμίες μας».

Σχολιάζοντας τα όσα έζησε πριν από μερικές ημέρες στο Βελιγράδι, ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε: «Ήταν μία ατμόσφαιρα και μία εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Έχω πολλά μηνύματα από φιλάθλους του ΠΑΟΚ που λένε πόσο θέλουν να έρθουν στο γήπεδο για να μας στηρίξουν. Χαίρομαι που μαθαίνω ότι θα έρθουν και κάποιοι από αυτούς στα παιχνίδια μας στη Βουλγαρία. Εκεί νομίζω ότι θα πάρουμε μία πρώτη γεύση και είναι καλό που θα τους έχουμε παντού δίπλα μας».

Μιλώντας για την Ντέρμπι, την ομάδα από το Μαυροβούνιο που θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή ο ΠΑΟΚ, ο Μπράουν, είπε… «Είδαμε κάποια πράγματα από τον αντίπαλο. Είναι ομάδα με έμπειρους, αλλά και νέους παίκτες. Είναι μία ομάδα που θέλει να αποδείξει την αξία της σε αυτό το τουρνουά. Παίζουν γρήγορα, οπότε πρέπει να έχουμε ένταση στο παιχνίδι μας και να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τον αιφνιδιασμό. Πρέπει να μπούμε με τη σωστή νοοτροπία στο παιχνίδι και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι».