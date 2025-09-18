«Ματέο και Λάσο τα φαβορί για τον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας»

Σύμφωνα να δημοσίευμα της MARCA Τσους Ματέο και Πάμπλο Λάσο είναι αυτή την στιγμή τα φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ισπανίας.

Οι Τσους Ματέο και Πάμπλο Λάσο είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για να αποτελέσουν τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής Ισπανίας.

Η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας της Ιβηρικής χερσονήσου, καλείται να αποφασίσει σύντομα για τον διάδοχο του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της «Φούρια Ρόχα» και οι δυο πρώην προπονητές της Ρεάλ είναι ψηλά στην λίστα.

Στο Ευρωμπάσκετ, η Ισπανία έμεινε εκτός συνέχειας από την πρώτη φάση, τερματίζοντας στην 5η θέση του Γ’ Ομίλου στη Λεμεσό, με ρεκόρ 2-3 και στη 17η θέση της συνολικής κατάταξης της διοργάνωσης.

Να σημειώσουμε πως και οι δυο προπονητές είναι ελεύθεροι στην αγορά, με τον Ματέο να αποχωρεί από την «Βασίλισσα» και τον Λάσο να λύνει την συνεργασία του με την Μπασκόνια