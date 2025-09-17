Μπράουν για Παναθηναϊκό: «Παρέμεινα ψύχραιμος, χωρίς να θυμώσω ή να υψώσω φωνή»

Ο Λορένζο Μπράουν μίλησε για την χρονιά του στον Παναθηναϊκό και τόνισε πως οι συμπαίκτες του ήταν ο λόγος που κράτησε χαμηλούς τόνους.

Μετά από μια σεζόν στον Παναθηναϊκό ο Λορένζο Μπράουν άφησε την Αθήνα για να μετακομίσει στο Μιλάνο για να αγωνιστεί με την φανέλα της Αρμάνι τη νέα σεζόν.

Ο πολύπειρος άσος μίλησε στην La Gazzetta dello Sport, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να αναφέρεται στην περασμένη σεζόν και στο πώς διαχειρίστηκε την όλη κατάσταση, ενώ έκανε ειδική αναφορά στους συμπαίκτες του.

«Παρέμεινα ψύχραιμος, χωρίς να θυμώσω ή να υψώσω τη φωνή. Οι συμπαίκτες μου έπαιξαν μεγάλο ρόλο σε αυτό. Όταν έχεις καλούς ανθρώπους στα αποδυτήρια, σχεδόν σε αναγκάζουν να διατηρείς δυνατή νοοτροπία», ανέφερε συγκεκριμένα