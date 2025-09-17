MENU
«Μία φωνή, δύο πόλεις»: Το ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ για το ιστορικό φιλικό με την Παρτιζάν (vid)

Μπάσκετ
Το ταξίδι του ΠΑΟΚ στο Βελιγράδι για το ξεχωριστό παιχνίδι με την Παρτιζάν, η φιλία των φιλάθλων των δύο ομάδων και όλα όσα έγιναν σε ένα μοναδικό τετραήμερο στην πρωτεύουσα της Σερβίας.

Δείτε το βίντεο της ασπρόμαυρης ΚΑΕ:

 

