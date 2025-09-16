Ολυμπιακός για Ίβκοβιτς: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

Ο Ολυμπιακός δεν ξέχασε τον Ντούσαν Ίβκοβιτς, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να στέλνει το δικό της μήνυμα για τη συμπλήρωση των τεσσάρων ετών από τον θάνατό του.

Ο Ντούσαν Ίβκιβιτς έγραψε ιστορία με τον Ολυμπιακό, με τον γνωστό σε όλους «Ντούντα» να κατακτά με τους «ερυθρόλευκους» δυο Ευρωλίγκες το 1997 και το 2012.

Σήμερα (16/9) συμπληρώνοντας τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Ίβκοβιτς και ο Ολυμπιακός τιμά τον δικό του Ντούντα με ένα συγκινητικό post στα social media.

Ο Ίβκοβιτς κατέκτησε επίσης και πρωταθλήματα και δύο κύπελλα, ενώ οι Πειραιώτες είναι ο μοναδικός σύλλογος στον οποίον επέστρεψε για δεύτερη φορά στη θητεία του.

Το μήνυμα του Ολυμπιακού για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς

“Σαν σήμερα, έφυγε από κοντά μας ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, ένας θρύλος της προπονητικής, ένας δάσκαλος του μπάσκετ!

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!”