Συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για τον Ουίγκινς οι Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για τον Άντριου Ουίγκινς και είναι έτοιμοι να κινηθούν για την απόκτησή του.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε πολλές σημαντικές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι, δείχνοντας πως φτιάχνουν μία ομάδα για το τώρα αλλά και για το αύριο. Ένας παίκτης που ήταν από την αρχή στη λίστα των «Λιμνανθρώπων» ήταν ο Άντριου Ουίγκινς.

Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ δεν κατάφερε να τον αποκτήσει, όμως συνεχίζει να παρακολουθεί την περίπτωσή του. Όπως αναφέρει ο Μαρκ Στέιν, οι Λέικερς έχουν ακόμα στη λίστα τους τον παίκτη και αν οι Μαϊάμι Χιτ δείξουν πως είναι ανοιχτοί να τον παραχωρήσουν, τότε θα μπουν σε συζητήσεις για trade.

Ο Ουίγκινς έχει έναν χρόνο στο συμβόλαιό του ακόμα έναντι 28,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ για τη σεζόν 2026-27 έχει player option έναντι 30,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν θα χαρακτήριζα τον Ουίγκινς ως πιθανό υποψήφιο παίκτη για τους Λέικερς πριν εξασφαλιστεί η επέκταση του Ντόντσιτς, αλλά τα πράγματα είναι διαφορετικά τώρα. Έτσι, η αίσθησή μου είναι ότι οι Λέικερς θα ενδιαφερθούν αν οι Χιτ, τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, αποφασίσουν να δώσουν προτεραιότητα στην οικονομική ευελιξία και να επιδιώξουν να μειώσουν το μισθολόγιο» ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Ουίγκινς μέτρησε σε 66 ματς και περίπου 31 λεπτά στο παρκέ 17,6 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ.