ΠΑΟΚ: «Μέσα» ο Ζάρας, επανέρχεται ο Τζόουνς, ατομικό ο Κόνιαρης πριν το νέο φιλικό

Το τρίτο του φιλικό θα δώσει αύριο (5/9, 17:00) ο ΠΑΟΚ κόντρα στην TFT Skopje στο κεκλεισμένων των θυρών «Παλατάκι». Δύο επιστροφές παικτών για τον Γιούρι Ζντοβτς, παραμένει εκτός ο Κόνιαρης.

Σε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, που θα μπει και πάλι σε διαδικασία φιλικών αγώνων και αυτή τη φορά με συνεχόμενα τεστ.

Είναι μία διαδικασία που θα θυμίζει και τα συνεχόμενα παιχνίδια που θα έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ, όταν από τις 19 του μήνα θα ξεκινήσει την προσπάθεια πρόκρισης στους ομίλους του BCL, μέσα από τα προκριματικά της διοργάνωσης.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι τα δύο επόμενα φιλικά παιχνίδια, αλλά και τα παιχνίδια που ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα στο Βελιγράδι.

Το πρώτο από τα τέσσερα τελευταία τεστ, θα διεξαχθεί αύριο, Παρασκευή (5/9), με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την TFT Skopje. Το παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 17:00 θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω των εργασιών που γίνονται στο PAOK Sports Arena.

Το σημερινό πρόγραμμα της ομάδας περιλάμβανε προπόνηση με έμφαση στην τακτική. Ο Θοδωρής Ζάρας έχει ενσωματωθεί και πάλι πλήρως στο πρόγραμμα τα ομάδας, ενώ σταδιακά μπαίνει και ο Μάρβιν Τζόουνς που ακολούθησε σήμερα το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ομάδας. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Αντώνης Κόνιαρης.