Χατζόπουλος: «Μας συνδέουν πολλά με την Παρτιζάν, να ανταποδώσουμε την φιλοξενία στη Θεσσαλονίκη»

Για την συμμετοχή του ΠΑΟΚ στο φιλικό τουρνουά Open Air που διοργανώνει η Παρτιζάν (11 - 13/9) μίλησε ο Θανάσης Χατζόπουλος, υποσχόμενος να ανταποδώσει την φιλοξενία στην σέρβικη ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο meridiansport:

«Είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά που έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε στο Βελιγράδι για έναν σημαντικό φιλικό αγώνα εναντίον της Παρτιζάν. Υπάρχουν πολλά που μας συνδέουν με τον λαό της Σερβίας, και ιδιαίτερα με την Παρτιζάν.

Πρώτα και κύρια, είναι οι οπαδοί των συλλόγων μας, οι οποίοι έχουν χτίσει έναν μοναδικό δεσμό και οι οποίοι, πιστεύουμε, θα αποτελέσουν το ιδανικό σημείο εκκίνησης για να ζήσουμε όλοι μαζί κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Η ευκαιρία να παίξουμε σε ένα ανοιχτό γήπεδο, σε συνδυασμό με τις εντυπωσιακές εικόνες που είδαμε πριν από δύο χρόνια σε μια παρόμοια εκδήλωση, μας γεμίζει με ανυπομονησία και χαρά για αυτό που μας περιμένει στο Βελιγράδι την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε ειλικρινά τη διοίκηση της Παρτιζάν για την τιμή και την πρόσκληση.

Ελπίζουμε επίσης ότι το 2026, που είναι ένα ιωβηλαίο για εμάς, καθώς γιορτάζουμε 100 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, να έχουμε το προνόμιο να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία και να φιλοξενήσουμε την Παρτιζάν σε έναν μεγάλο φιλικό αγώνα στη Θεσσαλονίκη».