Διατροφολογικός έλεγχος για τους παίκτες του ΠΑΟΚ

Τρεις μέρες μετά την έναρξη της προετοιμασίας οι παίκτες του ΠΑΟΚ πέρασαν τον καθιερωμένο διατροφικό έλεγχο

Πέρασαν ήδη τρεις εβδομάδες από την έναρξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ και όπως κάθε χρονιά, οι πολύ υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν και η έντονη καταπόνηση των αθλητών, θέλουν και την κατάλληλη αντιμετώπιση σε όλους τους τομείς.

Μία ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος είναι και η σωστή διατροφή των αθλητών. Ήδη, από το ξεκίνημα της προετοιμασίας πραγματοποιήθηκε διατροφολογικός έλεγχος όλων των παικτών του ΠΑΟΚ από τον διατροφολόγο κ. Άκη Χατζησταυρίδη, με τον οποίο η ομάδα συνεργάζεται για δεύτερη σεζόν.

«Όπως ακριβώς κάναμε και στη διάρκεια της περσινής σεζόν, όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με τον ΠΑΟΚ, έτσι και φέτος, από τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας, αρχίσαμε να ελέγχουμε και να καθοδηγούμε τη διαστροφή των παικτών μας», είπε ο κ.Χατζησταυρίδης και εξήγησε σχετικά με την σημασία της σωστής διατροφής στον επαγγελματικό αθλητισμό… «Το μπάσκετ είναι ένα πολύ απαιτητικό άθλημα, όπου η τροφή λειτουργεί ως καύσιμο. Η ποιότητα του γεύματος σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, βιταμίνες και μέταλλα μπορεί να μειώσει το χρόνο… ανάρρωσης μετά από μια απαιτητική προπόνηση, να δημιουργήσει τις συνθήκες ενδυνάμωσης που απαιτούνται για το άθλημα, να ενισχύσει την αντοχή του αθλητή και να τον βοηθήσει να έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση».

Ο Άκης Χατζησταυρίδης, που από το καλοκαίρι του 2024 συνεργάζεται με την ομάδα, είναι διαιτολόγος – διατροφολόγος, διαθέτει αρκετά χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό διατροφικών προγραμμάτων, την επιτυχή στοχοθέτηση και την αθλητική διατροφή.