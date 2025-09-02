Χατζόπουλος: «Εγώ είμαι μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, λειτουργούμε για το καλό του μεγάλου ΠΑΟΚ»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος τοποθετήθηκε με αφορμή το ενδιαφέρον που προέκυψε από τον Τέλη Μυστακίδη, για αγοράς του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ομάδας μπάσκετ του Δικεφάλου.

Ο Θανάσης Χατζόπουλος απαντώντας σε ανάρτηση του πρώην μέλους του ΔΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνο Πανάκα, τόνισε ότι αυτός είναι ο μεγαλομέτοχος της μπασκετικής ομάδας, αναφέροντας ότι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να εγκριθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Θανάση Χατζόπουλου:

«Αγαπητέ Κωνσταντίνε Πανάκα επέτρεψε μου επειδή θέλεις να γράφεις αλήθειες. Στην πρώτη παράγραφο σου κάνεις ένα μεγάλο λάθος!! Ίσως να μην γνωρίζεις το μετοχολόγιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αλλά εγώ είμαι ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ.

Το ότι είμαστε διοίκηση Πρωτοδικείου έχει να κάνει με τα παλαιά χρέη που δεν θέλω να πέσουν όλα στην πλάτη μου. Ξεχρεώνοντας θα μπορώ κάλλιστα να κάνω και αιρετή διοίκηση. Επίσης για να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να εγκριθεί από την γενική συνέλευση!!

Οπότε καλώς η κακώς οι μέτοχοι θα αποφασίσουν!! Λυπάμαι πραγματικά που θεωρείς τις σχέσεις μας κάκιστες. Και σου ζητώ συγνώμη για την καθυστέρηση της αποπληρωμής της οφειλής την ΚΑΕ προς εσένα από προηγούμενες διοικήσεις. Αλλά έβαλα προτεραιότητα το δημόσιο!!!!

Ξέρεις για να απαλλαγείτε εσείς που υπογράψατε σαν παλιές διοικήσεις και να μπορείτε να κάνετε την δουλειά σας τώρα και να έχετε φορολογική ενημερότητα!!!

Θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά για τα καλά σου λόγια για το έργο μας εδώ και πέντε χρόνια και να είσαι σίγουρος ότι θα λειτουργούμε για το καλό του ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΟΚ ΜΑΣ!!!»