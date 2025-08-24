Οι ΗΠΑ «λύγισαν» τις Μπαχάμες με εξαιρετική εμφάνιση από τον Τζέριαν Γκραντ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, επικράτησαν με 105-93 κόντρα στις Μπαχάμες, έχοντας σε πολύ καλή κατάσταση τον Τζέριαν Γκραντ και τον Ζακ Όγκαστ.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού ξεκίνησε στην βασική πεντάδα των ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 11 πόντους, 7 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε 28':16'' συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Πρώτος σκόρερ για τους Αμερικανούς ήταν ο Ζακ Όγκαστ, που σημείωσε 28 πόντους, έχοντας ακόμη 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Κάμερον Ρέινολντς, που θα αγωνίζεται στο Μαρούσι, είχε 10 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Έτσι, οι ΗΠΑ έκαναν ιδανική πρεμιέρα στο Group A του Americup 2025 που διεξάγεται στην Νικαράγουα, σε έναν όμιλο που μετέχουν επίσης η Βραζιλία και η Ουρουγουάη.

