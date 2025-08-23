Ανησυχία στην Φενερμπαχτσέ: Τραυματίστηκε ο Μπάνγκο - Αποχώρησε με φορείο (vid)

Πρόβλημα στην Φενερμπαχτσέ, καθώς σε ένα παιχνίδι ανάμεσα στην Ανγκόλα και το Πράσινο Ακρωτήρι για το Afrobasket 2025 ο Τζίλσον Μπάνγκο τραυματίστηκε.

Στο παιχνίδι ανάμεσα στην Ανγκόλα και το Πράσινο Ακρωτήρι για το Afrobasket ο Τζίλσον Μπάνγκο τραυματίστηκε και αποχώρησε με φορείο από το παρκέ.

Μετά από ένα κάρφωμα στον αιφνιδιασμό έπεσε άσχημα στο παρκέ και έμεινε εκεί για μερικά λεπτά κρατώντας το πόδι του. Τελικά, αποχώρησε με φορείο.

Σύμφωνα με το «BasketNews» ο παίκτης εξεταστεί στην Κωνσταντινούπολη και τότε θα γίνει γνωστό το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός.

Για την ιστορία, η Ανγκόλα επικράτησε με 90-80 και πέρασε στα ημιτελικά, όπου θα αναμετρηθεί με το Καμερούν και ο 26χρονος στο ματς είχε 9 πόντους και 5 ριμπάουντ.