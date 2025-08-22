Βάζει πτήση τσάρτερ ο Ηρακλής για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα στη Ρίγα

Πτήση τσάρτερ ναυλώνει ο Ηρακλής για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του στην ENBL και το παιχνίδι στη Ρίγα στις 29 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρουν οι κυανόλευκοι το τσάρτερ θα πραγματοποιηθεί εφόσον συμπληρωθούν οι θέσεις από τους φιλάθλους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση και οι λεπτομέρειες:

«Ο Ηρακλής επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δίνει την ευκαιρία στους φίλους της ομάδας μας να βρεθούν δίπλα του, σε συνεργασία με τον ταξιδιωτικό οργανισμό Mentor Travel Specialists.

Η αποστολή της ομάδας μας θα μεταβεί στη Ρίγα της Λετονίας για την αναμέτρηση με τη Riga Zelli, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, για την πρώτη φάση της European Basketball North League, με απευθείας πτήση charter, στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και οι φίλαθλοι της ομάδας μας.

Η τιμή συμμετοχής για 4* ξενοδοχείο στη Ρίγα είναι: 695€ το άτομο σε δίκλινο και 745€ το άτομο σε μονόκλινο.

Η συμμετοχή στο τσάρτερ περιλαμβάνει:

Το ταξίδι προς και από τη Λετονία με πτήση τσάρτερ (αναχώρηση στις εννιά η ώρα το πρωί της Τρίτης 28/10 και επιστροφή μετά το τέλος του αγώνα).

Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό.

Μεταφορές αεροδρόμιο-ξενοδοχείο, από το ξενοδοχείο στο γήπεδο για το παιχνίδι και μετά το τέλος του αγώνα γήπεδο-αεροδρόμιο για την επιστροφή.

Εξασφαλισμένα τα εισιτήρια του αγώνα.

Φόροι αεροδρομίων.

Ταξιδιωτική ασφάλιση.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέχρι τις 29 Αυγούστου στην ΚΑΕ Ηρακλής (τηλ. 2310 219222), Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 μέχρι τις 18:00.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πτήση charter θα γίνει, εφόσον συμπληρωθούν οι θέσεις».