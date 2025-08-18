Οι αντίπαλοι του Ηρακλή στην ENBL και το σύστημα διεξαγωγής

Ο Ηρακλής τοποθετήθηκε στο 3ο Pool της Πρώτης φάσης της European North Basketball League, στην οποία θα πάρει μέρος τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι «κυανόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν οκτώ ομάδες στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, τις τέσσερις εξ αυτών στο Ιβανώφειο και τις υπόλοιπες τέσσερις εκτός έδρας.

Στο 3ο Pool συμμετέχουν συνολικά εννέα ομάδες, που είναι οι εξής:

Ηρακλής (Ελλάδα)

Riga Zelli (Λετονία)

Newcastle Eagles (Ηνωμένο Βασίλειο)

BC Spartak Pleven (Βουλγαρία)

KB Peja (Κόσοβο)

BK Olomoucko (Τσεχία)

Dziki Warszawa (Πολωνία)

KK Dubrava (Κροατία)

TBA

Οι άλλοι δύο όμιλοι αποτελούνται από τις εξής ομάδες:

POOL ONE

Donar Groningen (Ολλανδία)

Bristol Flyers (Ηνωμένο Βασίλειο)

CSO Voluntari (Ρουμανία)

Fyllingen Lions (Νορβηγία)

Hefte Helfen Bulls (Αυστρία)

Syntainics MBC (Γερμανία)

Valmiera Glass ViA (Λετονία)

TalTech/Alexela (Εστονία)

Κροατία Ομάδα 1η

POOL TWO

BK Opava (Τσεχία)

Brussels Basketball (Βέλγιο)

Sigal Prishtina (Κόσοβο)

Tindastoll (Ισλανδία)

Gimle Basket (Νορβηγία)

Slovan Bratislava (Σλοβακία)

Manchester Basketball (Ηνωμένο Βασίλειο)

Keila Coolbet (Εσθονία)

Κροατία Ομάδα 2η

Στη διάρκεια του Τechnical Meeting, το οποίο πραγματοποιήθηκε το διήμερο 16-17 Αυγούστου στη Ρίγα της Λετονίας, παρουσία του General Manager της ΚΑΕ Ηρακλής, Γιώργου Πανταζόπουλου ανακοινώθηκε και το format (σύστημα διεξαγωγής) της ENBL.

Το σύστημα διεξαγωγής

Είκοσι επτά ομάδες θα συγκροτήσουν τρεις ομίλους των εννέα και θα παίξουν σε ένα τουρνουά κυκλικής λογικής με οκτώ αγώνες για κάθε ομάδα – τέσσερις εντός έδρας, τέσσερις εκτός έδρας – από τις 23 Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2026.

Δεκαέξι ομάδες θα προκριθούν στα πλέι οφ της ENBL του 2026.

Η φάση των 16 περιλαμβάνει έναν μόνο αγώνα πρόκρισης (1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9) από τις 4 μέχρι τις 12 Μαρτίου 2026.

Οι προημιτελικοί προβλέπουν παιχνίδια εντός και εκτός έδρας “best-of-two” (πρώτο ζευγάρι 1-16 εναντίον 8-9, δεύτερο ζευγάρι 2-15 εναντίον 7-10, τρίτο ζευγάρι 3-14 εναντίον 6-11, τέταρτο ζευγάρι 4-13 εναντίον 5-12). Οι αναμετρήσεις αυτές θα γίνουν από τις 17 Μαρτίου μέχρι τις 2 Απριλίου του 2026.

Οι νικητές προκρίνονται στο Final Four, που θα διεξαχθεί στις 21-23 Απριλίου του 2026.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.