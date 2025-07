Συνεχίζει στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ο Αντρέ Ρόμπερσον

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του πρώην άσου της Βιλερμπάν, αφού ο Αμερικανός άσος άφησε την Euroleague για να μετακομίσει στην Αγία Πετρούπολη για λογαριασμό της Ζενίτ, υπογράφοντας για 1+1 χρόνια.

Ο Ρόμπερσον τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague με τη Βιλερμπάν μέτρησε 8,4 πόντους και 6,2 ριμπάουντ μέσο όρο.

Zenit signs Andre Roberson! The forward joins the Blue-White-Sky Blues on a 1+1 deal through the 2025/26 and 2026/27 seasons. Welcome to Saint Petersburg, @FlyDre21! 💙🤍🩵 pic.twitter.com/S1eRPc1LX6