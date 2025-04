Παναθηναϊκός: «Ενωμένοι, πιο δυνατοί από ποτέ» (pic)

Η ανοιχτή προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR ολοκληρώθηκε με 12.000 οπαδούς να δίνουν το «παρών» στο ΟΑΚΑ και να εμψυχώνουν τους πρωταθλητές Ευρώπης ενόψει των αγώνων με την Αναντολού Εφές στην Τουρκία.

Η «πράσινη» ΚΑΕ προχώρησε σε ανάρτηση στα social media με μερικές φωτογραφίες από την ιστορική αυτή στιγμή, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ενωμένοι, πιο δυνατοί από ποτέ! Ευχαριστούμε που είστε πάντα στο πλευρό μας».

Δείτε την ανάρτηση:

Together, stronger than ever! ☘️



Thank you for always being by our side! 💚



Watch the full photo album from the open practice on CLUB 1908: https://t.co/O0jvBD37wn 📲#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #RoadToAbuDhabi pic.twitter.com/3zOP6LNARm