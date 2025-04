Παναθηναϊκός: «Μια αγάπη που δυναμώνει κάθε χρόνο» - Πλάνα από την ανοιχτή προπόνηση (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπροστά του δύο παιχνίδια στην Τουρκία κόντρα στην Αναντολού Εφές για τα play-offs της Euroleague. Οι πρωταθλητές Ευρώπης πραγματοποίησαν ανοιχτή προπόνηση και 12.000 φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ και δημιούργησαν μία μαγική ατμόσφαιρα.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε στα social media πλάνα τραβηγμένα με drone από την προπόνηση και έγραψε στην ανάρτηση: «

Επιτρέψτε μας να σας πούμε μια ιστορία για τον δεσμό μιας ομάδας... Μια ομάδα που αρνείται να σπάσει αυτή τη σύνδεση, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Μια αγάπη που δυναμώνει κάθε χρόνο που περνάει και "μαγεύει" κάθε γωνιά του κόσμου!

Σήμερα, περισσότεροι από 11.000 οπαδοί παρακολούθησαν την ανοικτή προπόνηση της Κυριακής...».

Δείτε την ανάρτηση:

Let us tell you a story about the bond of a team... A group that refuses to break that connection, even in tough times. A love that grows stronger with each passing year and captivates every corner of the world!



Today, more than 11,000 fans attended Sunday’s open training… pic.twitter.com/X3enRFsKNx