Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/8): Πού θα δούμε το Λεβαδειακός-Κηφισιά και το Νιούκαστλ-Λίβερπουλ

Αναλυτικά:
13:00 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ουκρανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
18:00 Eurosport 2 US Open Τένις
19:00 Eurosport 1 US Open Τένις
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Ελλάς Βερόνα Serie A
19:30 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Κηφισιά Super League
20:30 Novasports Start Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ – Ρασίνγκ Σανταντέρ Ποδόσφαιρο
20:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Τορίνο Serie A
22:00 Novasports Prime Νιούκαστλ – Λίβερπουλ Premier League
22:30 Novasports 2HD Σεβίλλη – Χετάφε La Liga